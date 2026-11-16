Klopp: “Mi sono innamorato di questa squadra a prima vista. Abbiamo un’idea di calcio che può funzionare bene”

16/11/2026 | 23:53:19

Jurgen Klopp stravince il duello con Xavi, rifila una manita all’Olanda e si prende il primato del girone, qualificandosi ai quarti di Nations League. Il CT tedesco ha commentato la vittoria ai microfoni di RBB: “Quello che abbiamo appena visto è stato straordinario. La partita è stata incredibilmente difficile, contro un avversario forte. Abbiamo dovuto adattarci e fare qualche aggiustamento, alcuni piuttosto significativi, ma li abbiamo fatti. Abbiamo tolto molte delle loro qualità. E poi abbiamo segnato alcuni gol incredibili. È stata una partita di calcio fantastica e un’esperienza meravigliosa. Essere in grado di fare questo qui a Berlino, davanti al nostro pubblico di casa, nell’ultima partita internazionale dell’anno, è stupendo”.

Stelle della serata, oltre a Wirtz, sono state Scherhant e Gruda: “Abbiamo Derry Scherhant e Brajan Gruda e quei due sanno davvero giocare a calcio! La quantità di lavoro che hanno dovuto fare oggi è stata assolutamente straordinario. È questo che fa una squadra. Molti giocatori sanno giocare a calcio, ma si tratta dello sforzo, dell’impegno e della passione che ci metti dentro. È questo che conta alla fine”.

Sul bilancio delle prime sei panchine alla guida della Germania: “Dal momento in cui sono arrivato qui, mi sono innamorato di questa squadra a prima vista. Sono all’inizio di questo viaggio. Sento semplicemente che abbiamo una squadra di calcio fantastica e un’idea di calcio molto buona che può funzionare estremamente bene. Se riusciamo a far brillare questi giocatori altamente dotati, allora saremo una squadra molto difficile da affrontare”.

Foto: X TNT Sports