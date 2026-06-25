Klopp: “Mi piacciono Norvegia e Giappone. Tornare ad allenare? Vedremo”

25/06/2026 | 11:59:07

Klopp, alla Gazzetta dello Sport, ha commentato il Mondiale americano e non solo. Sul format del torneo: “Da ex allenatore credo che ci siano troppe partite per i calciatori. Anche se poi quando vedo questo spettacolo di gioco e colori, butto fuori il professionista e mi godo la magia. Anche se resta il problema che in generale c’è troppo calcio”. Poi l’ex Liverpool si è esposto sul controverso tema degli hydration breaks: “Se si raggiungono certe temperature hanno senso. Credo però che il problema sia con la loro lunghezza e con ciò che FIFA e le tv fanno durante queste pause. Il ritmo nelle partite si spezza spesso per altre mille ragione, fermarsi con il caldo torrido fa bene ai calciatori”. Come vincitrice del torneo tra le favorite c’è la Germania, ma non solo: “Oltre la Germania, credo che le favorite rimangano sempre quelle. Mi piacciono molto Norvegia e Giappone“. Infine sulla sua carriera, con il suo solito sorriso ha glissato la domanda sul Real Madrid, ma ha dato un piccolo indizio sul suo futuro: “Al Real c’è Mourinho quindi va bene così. Tornare ad allenare? Vedremo”.

Foto: X Liverpool