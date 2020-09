Klopp: “Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato una gara difficile”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha commentato così la vittoria sul Chelsea: “Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo cercato di trovare soluzioni, mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato una partita difficile. Il cartellino rosso? Ho visto le braccia di Christensen intorno a Mané, quindi ho pensato che in quel momento fosse un’espulsione, poi non ho più rivisto l’episodio”.

Foto: Twitter Liverpool