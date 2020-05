Klopp: “Messi assolutamente il migliore, CR7 il calciatore perfetto. Ecco perché”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al canale You Tube Freekickerz esprimendosi in merito alla rivalità tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo: “Messi e’ il migliore di tutti, ma Cristiano è il calciatore perfetto. La spiegazione è semplice: ho giocato contro entrambi, e sono quasi impossibili da marcare: se dovessi dipingere un giocatore perfetto, avrebbe l’altezza, la velocità e lo stacco di Ronaldo. A ciò si aggiungono la sua professionalità e il suo atteggiamento, e il risultato eccolo, un calciatore perfetto. Migliore non potrebbe esserci. Messi alla nascita è più piccolo, ma fa sembrare tutto così maledettamente semplice… Per questo mi piace di più come giocatore sul campo. Tutti e due lasciano un’impronta nel calcio che durerà a lungo. Ci sono tanti giovani giocatori con le loro stesse potenzialità, ma giocare a quei livelli per cosi’ tanti anni e’ assolutamente incredibile. Peccato che invecchino anche loro…”.

Foto: Twitter Liverpool