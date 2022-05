Klopp: “Mbappé? Certo che ci piace, non siamo ciechi. Ci sono già altri club su di lui”

Questa sera il Liverpool è atteso a Southampton. Grande occasione per i Reds, ora a meno 4 dal City e che quindi potrebbero portarsi a meno uno, con una sola gara da giocare. In conferenza stampa Klopp ha anche toccato la tematica Mbappé, ad un passo dal Real, ma attenzionato anche dagli inglesi: “Di sicuro ci piace. È ovvio che ci interessi, non siamo ciechi. Se a qualcuno non piace, allora dovrebbe farsi qualche domanda. Noi non possiamo entrare in ballo in queste battaglie con altri club, ci sono altre squadre coinvolte. Ma va bene così, Mbappé resta comunque un gran giocatore”.

FOTO: Twitter Liverpool