Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato di Dejan Lovren, centrale nel mirino della Roma insieme a Daniele Rugani per rinforzare la difesa. Queste le dichiarazioni del tecnico dei Reds alla vigilia della Supercoppa UEFA: “Lovren? È fuori per un’influenza, ma non so se andrà via da Liverpool. Domani, però, non giocherà perché è influenzato”.

Foto: Liverpool sito ufficiale