Klopp: “Liverpool eccezionale. Una statua per me? Non mi interessa, pensiamo solo a migliorare”

Nel giorno dopo l’aritmetica conquista della Premier League, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così in conferenza stampa: “Sono felice, davvero felice. Ieri sera sono stato sopraffatto dall’emozione, ma è davvero un bel momento della mia vita. Ci ho sempre creduto, anche se sinceramente non sapevo quando sarebbe successo, perché le altre squadre sono davvero molto forti. In questa stagione siamo stati assolutamente eccezionali. I tifosi del Liverpool dovrebbero farmi una statua? Non mi interessano le statue, sicuramente non durante la mia vita. Ora dobbiamo rimanere concentrati e non ci fermeremo. Vogliamo solo migliorare. Le altre squadre saranno migliori. Non posso promettere che vinceremo ancora, ma prometto che proveremo di tutto per migliorare”.

😁 A very special LIVE press conference with Jürgen Klopp, manager of the @premierleague champions… https://t.co/FlpYO6duf3 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 26, 2020

Foto: Twitter ufficiale Liverpool