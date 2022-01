Klopp: “Minamino è in un ottimo momento di forma. Chamberlain? Ha sentito dolore alla caviglia”

Jurgen Klopp ha parlato dopo il successo contro il Brentford: “Minamino è stato incoraggiato dagli auguri e dalle canzoni che gli hanno cantato negli spogliatoi prima della partita. Sono contento per il suo gol, è in un ottimo momento di forma. L’infortunio di c? Un’ombra su questa bella partita. Ha sentito un problema alla caviglia, speriamo non sia troppo grave ma avremo maggiori informazioni domani”.

FOTO: Twitter Liverpool