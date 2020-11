Klopp: “L’Atalanta è una minaccia, mi aspetto di avere delle difficoltà. Salah si è allenato bene”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta in Champions League. Queste le parole del tecnico dei Reds che presenta il match di Champions League: “Salah? Sta meglio, si è allenato ieri. Sugli altri non ci sono notizie, ci sono alcuni giocatori vicini al rientro, altri no. Ma è inutile parlarne ora. L’Atalanta rappresenta una vera minaccia, però a Bergamo abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto una prestazione eccezionale. Sappiamo però che quella partita non ha nulla a che vedere con quella di domani sera. Domani si riparte da zero. Mi aspetto di avere delle difficoltà, dobbiamo fare molta attenzione. Vittoria? Ci risolviamo qualcosa per le prossime partite, ma dobbiamo sudare molto. Abbiamo subito 7 gol contro l’Aston Villa, non ce lo dimenticheremo mai. Sappiamo difendere, pur con giocatori diversi in ruoli differenti. Ma non abbiamo mai tempo per un lavoro supplementare, perché o viaggiamo o giochiamo. Firmino? Segnare è importante per tutti, lui è eccezionale. Ma siamo con in un’orchestra, tutti devono saper suonare il loro strumento. Per la prima volta abbiamo giocato domenica e non sabato come ha fatto l’Atalanta, così c’è un giorno di riposo in meno. Ma sarà una gara difficile per tutti. Non capisco il senso di mettere 2000 persone in uno stadio da 60.000. Non lo capisco proprio. Magari non è una sorpresa, però è già un buon segnale.”

Foto: twitter uff Liverpool