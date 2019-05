Klopp: “La serie A è un campionato allettante. Le voci sulla Juve? Cavolate”

Dopo la conferenza stampa il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp ha risposto alle domande dei microfoni di Sky Sport: “La serie A è un campionato allettante ma ho già capito dove vuoi arrivare. Viste le tante voci che stanno circolando su un mio futuro alla Juventus dico che non c’è nulla, che sono solo cavolate. Non c’è nulla di vero, non lascerei mai il Liverpool, non ho motivi per farlo. Non sono mai arrivato in finale con una squadra più forte, essere qui era il nostro obiettivo, dopo Kiev eravamo frustrati e delusi. Il piano, dunque, era tornare nuovamente in finale. Ce l’abbiamo fatta e vogliamo migliorarci ancora, come sempre. Andiamo avanti grazie alla nostra forza di volontà”.

Foto: Twitter ufficiale premier league