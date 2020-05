Klopp: “La ripresa in campo neutro? Chi se ne frega, sarà un giorno eccezionale da vivere”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Goal in vista della ripartenza della Premier League: “Sento parlare di porte chiuse, stadio vuoto e tanti ‘bla bla bla’, ma quando torneremo e vinceremo sarà un giorno assolutamente eccezionale nella mia vita. La maggior parte delle persone su questo pianeta non avrà mai la possibilità di vincere una Premier League. Noi ce l’abbiamo quindi ce la prendiamo. Vogliamo giocare e ora siamo davvero felici perché vogliamo diventare campioni in campo e possiamo farlo. Certo, non sarà un giorno perfetto, ma sappiamo da un po’ che non sarebbe stato perfetto, quindi ci siamo abituati. Vogliamo viverlo e poi vedremo come ci si sente. Sono abbastanza sicuro che si sentirà abbastanza bene. Ci sarà un momento nella nostra vita in cui avremo tempo e l’opportunità e ci sarà permesso di festeggiare insieme, quindi avremo un momento e lo celebreremo nel modo giusto. Non so quando, ma chi se ne frega, non è poi così importante. Vogliamo solo stare insieme”, ha chiuso Klopp.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool