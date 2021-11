Klopp: “L’Arsenal è una squadra molto forte. Odio le soste per le nazionali”

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Arsenal: “Odio le pause per le nazionali. Anche se ha aiutato dal punto di vista degli infortuni. Gli allenatori hanno i propri obiettivi e molto spesso pensano di dover fare un lavoro fisico con i giocatori. La pausa non è stata utile, mi sarebbe piaciuto giocare la settimana dopo. Se perdi qualche partita, la gente dice che sei nella lotta per la retrocessione, con la qualità dell’Arsenal era chiaro che sarebbero tornati. Sono molto forti. Hanno vinto tante partite e non siamo sorpresi che siano migliorati ma nessuno dimentica che lo siamo anche noi”.

FOTO: Twitter Liverpool