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Klopp: “Io ct della Germania? Sono pronto. Dobbiamo cambiare molte cose profondamente”

04/07/2026 | 14:17:56

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L’ex tecnico del Liverpool, Jürgen Klopp, ha parlato ai microfoni di Magenta TV. Queste le sue parole sul possibile ruolo di prossimo commissario tecnico della Nazionale tedesca:
Circa due anni fa ho lasciato il Liverpool dicendo che non avevo le energie per affrontare una nuova sfida o per continuare per un altro anno al Liverpool. Ora mi sento completamente recuperato, ho ricaricato le batterie e sono pronto. Il momento non è perfetto, ma è sicuramente migliore rispetto al passato. Prima di arrivare a qualsiasi accordo dovrò confrontarmi con il mio capo, Oliver Mintzlaff. Il calcio tedesco si trova ora a una sorta di punto di svolta. Dobbiamo cambiare molte cose profondamente. Che alla fine sia io a ricoprire l’incarico, o qualcun altro, non cambia il fatto che queste trasformazioni siano necessarie”.
Foto: X Liverpool