Klopp: “Inizio difficile, in campo con poca pazienza. Poi sono uscite le nostre qualità”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dopo il successo per 0-4 sul campo del Leicester ai media inglesi: “È stato un inizio difficile. Abbiamo avuto difficoltà a trovare la nostra intensità. Abbiamo segnato un gol con un cross eccezionale. Nel secondo tempo abbiamo faticato un po’ nella fase di costruzione. Non siamo stati abbastanza pazienti in campo, ma poi sono uscite le nostre qualità e l’abbiamo vinta con merito”.

Foto: Mirror