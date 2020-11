Klopp: “In Germania hanno spostato una festa di compleanno per me. Salah? Vi spiego”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, in conferenza stampa, ha parlato anche di Mohamed Salah risultato positivo al Covid–19 nel ritiro della Nazionale egiziana: “Salah è tornato oggi, sta bene. Ma non vengo a dire in pubblico quello che ci siamo detti. Sono stato in Germania e un mio amico ha deciso di spostare la festa del compleanno per me, erano in 50 persone all’aperto. Ho deciso all’ultimo momento di non andare anche se in Germania è consentito. Il matrimonio del fratello di Salah? E’ un momento molto speciale, in alcuni paesi c’è più pressione ma posso dirvi che tutti i miei calciatori sono disciplinati.”

Foto: twitter uff Liverpool