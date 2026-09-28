Klopp, impatto disastroso: peggior partenza nella storia della Nazionale tedesca

28/09/2026 | 17:22:00

A Jurgen Klopp, uno dei migliori allenatori del ventunesimo secolo, va dato il tempo necessario per rivitalizzare una squadra in crisi, reduce da una disastrosa campagna Mondiale con l’eliminazione subìta dal Paraguay. Tuttavia, l’inizio non è incoraggiante. Se il pareggio all’esordio contro l’Olanda alla Johan Cruijff Arena aveva mostrato delle buone trame di gioco, ieri, nella sconfitta casalinga contro la Grecia, sono stati fatti diversi passi indietro. Il terzo posto nel girone di Nations League, seppur ancora alla seconda giornata, ha fatto registrare un record storico. Infatti, la partenza di Jurgen Klopp, con un pareggio e una sconfitta, è la peggiore mai registrata nella storia della Nazionale teutonica. Sepp Herberger, allenatore dal 1936 al 1942 e Helmut Schön, dal 1964 al 1978 avevano iniziato senza vittorie dopo due partite, ma a differenza dell’ex tecnico del Liverpool avevano pareggiato in entrambe le gare.

Foto: Telegraph