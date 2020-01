Klopp: “Il replay di FA Cup? Ho promesso una pausa invernale alla squadra, giocheranno i giovani”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dopo il pareggio in FA Cup che ha costretto i Reds al replay contro lo Shrewsbury Town: “Ho promesso alla squadra una pausa invernale, quindi non ci saremo. Giocheranno i giovani e saranno guidati da Neil Critchley. Dobbiamo rispettare il benessere dei calciatori. C’è bisogno di riposo, mentale e fisico. Abbiamo dovuto prendere decisioni in anticipo perché questi ragazzi hanno delle famiglie”.

Foto: Liverpool Twitter