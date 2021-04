Klopp: “Il Real Madrid è freddo come il ghiaccio, servono idee chiare”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato così a pochi attimi dalla gara col Real Madrid ai microfoni di BT Sport: “E’ una partita molto importante in circostanze piuttosto strane, questo è il campo di allenamento ma il Real ci gioca il campionato e la Champions ed è abituato. Dobbiamo creare l’atmosfera, lo abbiamo fatto negli spogliatoi e dobbiamo portarlo in campo. Occorre avere le idee chiare su quello che dobbiamo fare perchè il Real Madrid è freddo come il ghiaccio”.