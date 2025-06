Klopp: “Il prezzo di Wirtz è esorbitante, ma il mercato è cambiato”

29/06/2025 | 15:33:00

Il 20 giugno il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Florian Wirtz per una cifra che supera i 100 milioni di euro. L’ex allenatore dei Reds, Klopp, ha commentato il trasferimento con una certa vena critica: «Non c’è dubbio, è una cifra esorbitante, e un giocatore del Liverpool se ne rende conto soprattutto se le cose non vanno bene per due o tre partite di seguito. Siamo tutti d’accordo sul fatto che stiamo parlando di un grande talento. So di aver detto una volta che me ne sarei andato se avessimo speso 100 milioni di euro per un giocatore, ma il mondo sta cambiando. Questo è il mercato di oggi».

Foto: twitter uff liverpool