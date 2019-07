Klopp: “Il nostro non sarà un grandissimo mercato”

Dopo la prima amichevole estiva, vinta 6-0 contro il Tranmere Rovers, l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato del mercato che attende i campioni d’Europa, senza però annunciare grandi colpi. “Il calciomercato in Inghilterra è aperto fino all’8 agosto. Vedremo cosa succederà, ma non credo sarà una finestra estiva memorabile per noi. Avevamo già Brewster e Oxlade-Chamberlain che non hanno giocato la scorsa stagione. Questi giovani oggi possono essere considerati dei nuovi giocatori per noi”. Finora, il Liverpool ha soltanto prelevato dal PEC Zwolle il difensore van der Berg.

Foto Twitter Liverpool