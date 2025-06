Klopp: “Il Mondiale per Club è la peggiore idea mai avuta per il calcio. Temo tanti infortuni la prossima stagione”

28/06/2025 | 17:53:02

L’ex allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ora Head of Global Soccer della galassia Red Bull, in un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Die Welt ha parlato in merito al Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “La peggior idea mai realizzata nel calcio. L’anno scorso c’erano la Copa America e l’Europeo. Quest’anno c’è la Coppa del Mondo per club, e l’anno prossimo ci sarà il Mondiale. Questo significa che per i giocatori coinvolti non esiste un vero recupero, né fisico né mentale. Certo, guadagnano molti soldi. Ma anche in NBA guadagnano molto, e hanno 4 mesi di riposo all’anno. Virgil Van Dijk non li ha mai avuti nemmeno una volta in tutta la sua carriera”.

Le conseguenze a lungo termine potrebbero essere drammatiche: “Temo che i giocatori inizieranno a farsi male come non è mai successo prima. Se non succederà nella prossima stagione, succederà durante il Mondiale del 2026, o subito dopo”, aggiunge il tecnico tedesco. “Ci si aspetta che i giocatori affrontino ogni partita come se fosse l’ultima. Glielo si ripete 70 o 75 volte all’anno. Ma non si può andare avanti così. È necessario garantire loro delle pause. Senza di esse, non potranno offrire prestazioni ottimali sul lungo periodo, e se non possono più farlo, l’intero prodotto perde valore per chi lo vende”.

