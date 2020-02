Klopp: “Il City fuori dalle coppe? È stato uno shock. Mi dispiace per Guardiola, ma…”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, dopo la vittoria di misura contro il Norwich, ha parlato così in conferenza stampa: “L’esclusione del Manchester City dalle coppe europee per i prossimi due anni? È stato uno shock. Completamente ‘wow’. Ma io posso parlare solo di calcio e ciò che hanno fatto in campo è eccezionale. Il resto, non lo so. Mi dispiace molto per Guardiola e i giocatori, ma è così. Possono fare appello così vedremo cosa succederà allora. È ovviamente un problema serio. Ma il calcio che hanno giocato è stato eccezionale e sarà sempre eccezionale”.

Foto: sito ufficiale Liverpool