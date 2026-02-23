Klopp: “Il Bodo è pazzesco, ma con l’Inter non è finita. Aspettino a festeggiare”

23/02/2026 | 14:20:28

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato a TV2 della sfida tra Inter e Bodo Glimt, applaudendo il cammino dei norvegesi: “Quello che stanno facendo non potrebbe essere più incredibile. Nessuno si aspettava che sarebbero arrivati a fare la Champions, figuriamoci dove sono adesso. L’Inter ha praticamente vinto il campionato, loro hanno una grande occasione però con il Liverpool una volta vincemmo 5-2 in casa e poi siamo stati eliminati. Sanno che si trovano in una posizione fantastico, ma devono aspettare a festeggiare. Fanno un bel calcio”.

