Klopp: “Il 2-0 è il risultato più ribaltato nella storia del calcio. Per fortuna non c’è Barella”

Torna la Champions League, con l’Inter impegnata ad Anfield nel match di ritorno col Liverpool. Così Jurgen Klopp in conferenza stampa di mister Klopp: “L’errore che si potrebbe commettere è quello di pensare di essere già qualificati. Manca ancora una partita da disputare. Sappiamo che l’Inter ha tanta qualità e che viene da una vittoria per 5-0, seppur contro l’ultima in classifica. Dzeko è tornato al gol e Lautaro pure… Per fortuna contro di noi non c’è Barella (ride, ndr). I nerazzurri non verranno qui in vacanza e domani ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso. Il 2-0 è il risultato che è stato ribaltato più spesso nel calcio. Se sei solo a metà e pensi di aver già finito il tuo percorso, allora sei sulla strada sbagliata. Il risultato finale della gara di San Siro è stato nettamente migliore di quanto mi aspettassi, domani ci attende una partita molto difficile da giocare”.

FOTO: Twitter Liverpool