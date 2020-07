Klopp: “I ragazzi sono stati quasi perfetti, stagione eccezionale”

Jurgen Klopp intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Liverpool sul Newcastle, ha commentato la stagione perfetta dei Reds che è culminata con la vittoria della Premier League. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “La parte calcistica dell’anno è stata eccezionale, assolutamente eccezionale con 99 punti. Se ci pensiamo, inizia il 1 giugno 2019 perché, sì, è stata l’ultima partita della scorsa stagione, ma per noi è stata praticamente la prima partita di un momento davvero speciale. Dopodiché, la Supercoppa europea, la Coppa del mondo per club e ora la Premier League sono risultati assolutamente eccezionali. 99 punti dopo averne ottenuto 97 l’anno scorso, assolutamente eccezionale. I ragazzi hanno mostrato una coerenza che non è seconda a nessuno ed è quello che dovevamo fare, lo sapevamo. Dopo i 97 punti dell’anno scorso, nessuno ha detto che siamo stati sfortunati, sì, un po’, ma abbiamo rispettato molto l’avversario ed era chiaro che se vuoi vincere contro di loro ed essere davanti a loro, devi essere quasi perfetto. I ragazzi sono stati quasi perfetti ed è per questo che abbiamo 99 punti. Questa vittoria avrà un posto speciale nei miei ricordi.”

Foto: twitter Liverpool