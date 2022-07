Klopp: “I miei ragazzi sono pronti. Nunez ha sfruttato gli spazi e concluso bene a rete”

Dopo il trionfo del Liverpool in Community Shield, l’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp ha commentato la vittoria contro il Manchester City: “Ero molto contento dei ragazzi scesi in campo da titolari ma anche i cambi sono stati fondamentali. I ragazzi hanno dimostrato di essere pronti. Abbiamo visto cosa può dare Darwin Nunez in situazioni pericolose. Ha sfruttato gli spazi e ha anche concluso bene a rete”.

Foto: Twitter Liverpool