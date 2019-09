Klopp: “Gli spogliatoi di Napoli? Speriamo ci siano almeno le docce”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è intervento in conferenza stampa parlando anche della sfida di Champions con il Napoli e del ‘caso spogliatoi’: “Spero che sistemeranno tutto, non so che dirvi. Ho sentito diverse cose, ho visto delle foto, ma non ho il live streaming. Magari le foto sono state scattate lo scorso maggio, non so. Sono fiducioso. Mi fido abbastanza della UEFA, speriamo che sistemino le cose in modo da avere almeno una doccia e un posto dove cambiarci. Speriamo che tutto sia organizzato. Non so se stiamo creando un caso più grande di quello che è, basandoci solo sulle foto viste non sembra una bella cosa. Finché il campo è là e il resto va bene, noi potremo giocare. Ovviamente non è il massimo perché è il nostro spogliatoio. Possiamo solo andare là, accettare la situazione e giocare a calcio”.

Foto: koptalk.com