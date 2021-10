Klopp: “Gara difficile come ci aspettavamo. Siamo stati davvero solidi nel secondo tempo”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato così ai microfoni di BT Sport dopo il successo ottenuto sul campo dell’Atletico Madrid: “È stata una partita difficile come ci aspettavamo. Abbiamo fatto sorprendentemente bene all’inizio: due reti meravigliose e un buon calcio. Il primo gol l’abbiamo regalato poi il secondo è nato da una loro bella giocata.. All’intervallo credo che tutti allo stadio pensavano che la gara stesse andando nella direzione dell’Atletico e noi abbiamo pensato: ‘proviamoci di nuovo’. Ho visto un secondo tempo davvero solido in una partita difficile in cui entrambe le squadre hanno messo in pratica un calcio intenso. Abbiamo ricevuto il calcio di rigore, poi c’è stato il cartellino rosso e ovviamente questo è andato a nostro favore”.