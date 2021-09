Klopp: “Firmino non è ancora pronto. Rinnovo Salah? No comment”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Crystal Palace. Il tecnico tedesco ha parlato di tanto argomenti le condizioni di Firmino, Van Dijk e Origi e il rinnovo di Salah. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Van Dijk e Origi

“Van Dijk, se volete, siamo ancora in pre-campionato, un pre-campionato esteso. Per questo era assente col Milan. Origi invece ha giocato in modo eccezionale. È rimasto con noi durante la sosta per le Nazionali, ha lavorato duro e ho deciso di premiarlo lanciandolo dal 1′ contro i rossoneri”.

Su Firmino

“Firmino non è ancora pronto, tornerà ad allenarsi coi compagni soltanto la prossima settimana. Domani ci saranno delle rotazioni visto che veniamo da tre partite in una settimana, è normale”.

Sul Rinnovo di Salah

“Non ho niente da dire al riguardo”.

Sul Crystal Palace

“Il Crystal Palace è migliorato molto quest’anno, affronteremo una squadra con le idee chiare e tanti giocatori di talento”.

Foto: Twitter Liverpool