Klopp: “Fabinho è assente contro il West Ham, dovremo fare a meno di lui per qualche altro match”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio di Fabinho, adattato a difensore vista l’assenza di van Dijk. “Fabinho domani contro il West Ham non ci sarà, è probabile che dovremo fare a meno di lui anche per qualche altro match. Detto questo tutti gli altri sono in piena forma e disponibili”. Assenza pesante per il tecnico tedesco che dovrà fare a meno del centrocampista brasiliano anche nella gara contro l’Atalanta in Champions League.

Foto: twitter Liverpool