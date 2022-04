Klopp fa i complimenti a Hodgson: “Nuovamente in gioco a settant’anni, ha rimesso su la squadra”

Il Liverpool ha superato per due reti a zero il Watford, trovando tre punti importanti per restare pienamente in corsa nella lotta per la vittoria della Premier League. Parlando dopo la gara, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha detto la sua sull’incontro e lodato l’allenatore avversario: “Volete tutti una analisi sulla partita, ma non la farò. Bisogna fare i complimenti al Watford e soprattutto a Hodgson che si è rimesso in gioco a oltre settant’anni e ha rimesso su la squadra”.

Ancora sulla partita: “Il contropressing fatto oggi è stato il migliore da un po’ di tempo, potevamo creare un po’ di più”.

Foto: Twitter Liverpool