Klopp: “Everton? Rischiamo di perdere se abbassiamo la guardia. Le condizioni di Firmino…”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro l’Everton: “È una grande sfida per entrambi i club. Noi cercheremo di essere pronti e di giocare il nostro miglior calcio. Dovremo essere al 100%, se saremo inferiori a questa soglia e abbasseremo la guardia, rischieremo concretamente di perdere. Dovremo essere duri e aggressivi. Sarà questa la chiave del match. Infortuni? Le condizioni di Firmino restano da valutare. Lui vuole esserci, ma serve prudenza”.

Foto: Liverpool Twitter