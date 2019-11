Klopp: “Ecco lo stadio in cui odio di più giocare”

Jurgen Klopp, ai microfoni del sito ufficiale della FIFA e come ha riportato anche Marca, ha confessato il nome dello stadio in cui ha qualche difficoltà a giocare: “Non sono sicuro di quale sia lo stadio migliore in cui mi piace giocare, ma non ho dubbi su quello in cui odio maggiormente giocare. A Siviglia. L’atmosfera lì è assolutamente pazzesca. Diventa un insieme con il campo”. Nella sua carriera, sia con il Mainz e sia con il Borussia Dortmund, ha affrontato il Siviglia al Ramón Sánchez-Pizjuán tre volte e non ha mai vinto.

Foto: Sito ufficiale Liverpool