Klopp: “E’ stupendo tornare davanti ai tifosi dopo 530 giorni”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i Reds e il Burnley ad Anfield.

Queste le sue parole: “Partita non facile. L’ultima volta ci hanno battuto in casa. Ma non ho nemmeno pensato a quella gara. Una partita strana, hanno vinto, con merito ma non c’entra niente ora. Cercheremo di fare la partita migliore davanti ai tifosi dopo 530 giorni. Dobbiamo giocare in modo positivo. Tutti non vediamo l’ora di tornare ad esultare dinanzi la nostra gente. Sentirli di nuovo cantare”.

Foto: Twitter Liverpool