Klopp: “E’ stato un grande 2020 per noi. La classifica? E’ bello stare lassù ma è l’ultima cosa a cui pensare adesso”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato così a Sky Sports Uk dello 0-0 ottenuto contro il Newcastle : “L’ultima cosa cui pensare adesso è la classifica: è bello stare lassù, ma a questo punto della stagione non significa assolutamente nulla. E’ una graduatoria strana e particolare, abbiamo pareggiato le ultime due partite eppure siamo ancora al primo posto. Anche il nostro risultato di questa sera dimostra che è un campionato difficile: uso una metafora, se la vita ti dà un limone devi cercare di trarne qualcosa.

Per noi è stato un grande anno, anche se guardandosi intorno non si può godere fino in fondo: ci sono tante persone che soffrono e che hanno sofferto, il calcio è motivo di soddisfazione ma ci sono cose più importanti.

Alla ripresa del campionato sarà fondamentale vincere contro il Southampton, tra i primi posti della classifica c’è anche il Manchester United e dobbiamo farci trovare pronti. Oggi non siamo riusciti a trovare il risultato che volevamo, ma ci sono cose peggiori nella vita”.