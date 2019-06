Klopp e l’indizio su Guardiola dopo la finale: “Pep mi ha promesso che…”

Jurgen Klopp si è preso la Champions. Il tecnico tedesco, dopo aver visto sfumare il titolo di Campione d’Inghilterra dopo un emozionante testa a testa col Manchester City, è salito così sul tetto d’Europa per la prima volta in carriera. E proprio il manager dei vincitori della Premier, Pep Guardiola, è stato tra i primi a congratularsi con l’ex allenatore del Borussia Dortmund. Queste le parole di Klopp in conferenza stampa dopo la finale: “Un secondo fa mi ha chiamato Pep Guardiola al telefono. Mi ha promesso che anche l’anno prossimo ci prenderemo a calci nel sedere e proveremo a vincere ancora tutti i trofei possibili”, ha detto Klopp annunciando di fatto che il duello in Inghilterra – tra Community Shield, Premier League e FA Cup – tra lui e Pep proseguirà…

Foto: sito ufficiale Liverpool