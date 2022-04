Klopp e le lodi verso Guardiola: “È il miglior allenatore del mondo”

Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi per presentare il delicatissimo scontro diretto che nella giornata di domenica vedrà il Liverpool sfidare il Manchester City in quello che sarà uno snodo cruciale per la vittoria della Premier League, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha dedicato parole al miele verso Pep Guardiola.

Queste le sue dichiarazioni: “Per me la questione è semplice, Pep è il migliore allenatore del mondo e non dovrebbero esserci discussioni a riguardo. Non capisco i dubbi di qualcuno in merito”.

Foto: Twitter Liverpool