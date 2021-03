Klopp dopo la sconfitta col Fulham: “Momento complicato, troppe occasioni sprecate”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, dopo la sconfitta interna subita contro il Fulham, ha dichiarato: “Non è stata certamente una buona partita per noi. Abbiamo subito gol, non abbiamo segnato e abbiamo perso. Niente è andato per il verso giusto. Abbiamo voluto apportare qualche modifica al nostro sistema di gioco, ed è chiaro che ci voglia sempre del tempo per adattarsi a nuove dinamiche. E tutto diventa molto più difficile quando hai di fronte un Fulham che è in un buon momento e gioca bene a calcio. Riuscivamo ad uscire da certe situazioni complicate soprattutto quando Salah ripiegava per aiutare i nostri centrocampisti. Abbiamo avuto diverse occasioni per andare in rete, ma non le abbiamo sfruttate. Poi abbiamo subito gol nel momento in cui ovviamente non ce lo aspettavamo, ed era solo pochi minuti prima dell’intervallo”.

Foto: Twitter Liverpool