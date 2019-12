Klopp dopo il rinnovo: “Il Liverpool è perfetto per me, non ho mai contemplato l’idea di andar via”

Il Liverpool, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato il rinnovo di contratto di Jurgen Klopp sino al 2024. L’allenatore ha commentato la sua scelta in un’intervista rilasciata ai canali del club: “Per me questa è una dichiarazione d’intenti, che si basa su ciò che abbiamo raggiunto finora e di ciò che dobbiamo ancora ottenere. Vedendo lo sviluppo di questo club, penso che possiamo solamente crescere. La gente vede cosa succede in campo e può valutare così i nostri progressi, ma non sono gli unici. Ho visto l’impegno della proprietà sotto ogni aspetto. Quando è arrivata la chiamata nell’autunno 2015 ho sentito che fossimo perfetti l’uno per l’altro. È solo con la convinzione totale che la collaborazione rimanga complementare da entrambe le parti che ho deciso di restare fino al 2024. Altrimenti non avrei firmato. Questo club è in un posto così bello che non ho nemmeno contemplato l’idea di andarmene“.

Foto: Twitter Liverpool