Klopp, domani l’addio al Liverpool: “Dirsi addio non sarà facile. Sarà dura, ma si deve andare avanti”

Jurgen Klopp si prepara a salutare Liverpool, negli ultimi 90 minuti di stagione, domani ad Anfield alle 17 contro il Wolverhampton.

In conferenza stampa le parole del tedesco: “Sì, sicuramente la settimana più intensa della mia vita. Ho detto così spesso addio questa settimana a così tante persone. Sono già grandi momenti. Non dobbiamo far finta che sia una settimana normale, perché non lo è. Ma d’altro canto, guardando la partita, l’ho detto anche questa settimana: sono una persona molto pragmatica e molto spesso cerco di salvarmi.

Questa è l’ultima partita della stagione, sì, e dopo c’è una vacanza: è quello che ho avuto negli ultimi 24 anni. Quindi, tutto come al solito… sapendo che tutto intorno al gioco e durante il gioco sarà completamente diverso. Ieri i giocatori si sono salutati a modo loro, abbiamo fatto una piccola grigliata qui che è stato davvero carino. Martedì ero con lo staff di Chapel Street, ed è stato davvero, davvero carino. Un’altra festa d’addio. Naturalmente nel mezzo ho avuto momenti molto emozionanti.

Sul futuro: “C’è molto da fare. Non ne sono sicuro, non so esattamente quante magliette ho autografato la scorsa settimana ma ce n’erano diverse, lasciatemelo dire. Non sono sicuro che tutti ora ne abbiano una. Ma fa tutto parte della cosa. Dire addio non credo sia mai bello, ma dirsi addio senza sentirsi tristi o feriti, significherebbe che il tempo trascorso insieme non è stato giusto e non eccezionale. E ci siamo divertiti moltissimo, quindi era sempre chiaro che sarebbe stata dura e so che sarà dura”.

Foto: twitter Liverpool