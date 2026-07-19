Klopp: “CT della Germania? Le cose stanno proseguendo bene, ma non è ancora ufficiale”

19/07/2026 | 21:25:50

Jurgen Klopp sarà il prossimo CT della Nazionale della Germania. Il tecnico ex Liverpool ha così parlato a una tv locale: “Non c’è ancora niente di definitivo. Le cose stanno così: i colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Ho trovato un accordo con la Red Bull, in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. Bisogna ancora parlare di molte cose, ci stiamo confrontando con la Federazione e ci sono molte persone che devono essere informate. Si nota anche dal fatto che molte informazioni trapelano con un certo anticipo. Tralasciamo il fatto se queste informazioni siano giuste o sbagliate, ma in ogni caso tutto procede nella giusta direzione”.

Foto: twitter Liverpool