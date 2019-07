Klopp: “Coutinho? Non è l’anno dei grandi acquisti”

Intervistato da ESPN, Jurgen Klopp ha nuovamente puntualizzato che quello del Liverpool sarà un mercato senza grandi colpi. Il tecnico dei campioni d’Europa ha ribadito il concetto parlando di un possibile ritorno di Coutinho ad Anfield: “In generale, Philippe Coutinho sarebbe di aiuto per qualsiasi squadra. Mi piace, è un giocatore fantastico, ma sarebbe davvero un acquisto costoso e non sarà il nostro anno da questo punto di vista. Semplicemente non è possibile. Come detto, averlo sarebbe di grande aiuto, ma spero davvero trovi la sua strada al Barcellona. Siamo in contatto, anche se non abbastanza da sapere come sta”.

