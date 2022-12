Klopp corre verso la vetta: “Siamo in vena di inseguire tutti”

Alla vigilia della sfida contro il Leicester, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp si è espresso così in conferenza stampa: “Il nostro pensiero? Siamo decisamente in vena di inseguire. Dobbiamo creare difficoltà a tutti quelli che ci affrontano. Mi è piaciuto molto l’inizio, so che la partita all’Aston Villa è stata una partita super intensa ma mi è piaciuto l’inizio, il nostro inizio di partita. Si vedeva che era davvero diverso da molte partite che abbiamo giocato in questa stagione, ed è molto importante. E’ quello di cui abbiamo bisogno, un inizio energico e poi ovviamente dobbiamo continuare a giocare. Anche il Leicester ha giocato la sua prima partita e non ha avuto un buon inizio di partita, l’intensità messa dal Newcastle è stata eccezionale e il Leicester non ce l’ha fatta. Rodgers però è un allenatore eccezionale, il Leicester ha giocatori fantastici quindi cercheranno di giocare in un modo completamente diverso contro di noi ed è di questo ciò di cui dobbiamo essere consapevoli”.

foto: profilo Twitter ufficiale Liverpool FC