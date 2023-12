Klopp: “Contro lo United gara speciale. Red Devils in crisi? Non mi piace leggere questi titoli dai giornali”

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha presentato in conferenza stampa la sfida di Anfield contro il Manchester United: “Non mi piace quando i titoli dei giornali non sono buoni per lo United, prima di affrontarli, perché sembra che questa sia la partita in cui potranno rimettersi in carreggiata. Non seguo lo United abbastanza da vicino per sapere esattamente quale sia il problema, ma ho visto che Erik ten Hag è stato votato allenatore del mese a novembre, ho visto che erano la squadra in forma dal punto di vista dei risultati il ​​mese scorso. Il 7-0 con cui abbiamo vinto lo scorso marzo è stato un risultato bizzarro che capita solo una volta nella vita”.

Foto: klopp twitter uff liverpool