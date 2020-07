Klopp: “Contro lo Sheffield United sfiorammo la perfezione”

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp in conferenza stampa ha ripercorso le emozioni vissute in questo anno particolare e del trionfo in Premier League dei Reds:“Ci sono tanti momenti per menzionarne solo uno, ma se mi guardo indietro penso sopratutto a due match anche se non sono così famosi perché non giocavamo contro una big. Si tratta delle partite contro il Leicester in trasferta e lo Sheffield United in casa. Due gare assolutamente eccezionali. La prima perché tornavamo dal Qatar e nessuno sapeva come sarebbe stato giocare quella partita, ma ne uscì una performance che mi fece andare al settimo cielo. Per quando riguarda lo Sheffield invece ho grande rispetto per quello che sta facendo Wilder, sono una squadra scomoda da affrontare e ha messo in difficoltà molte squadre in questa stagione. Ma quella notte noi arrivammo vicini alla perfezione e quella partita mi è piaciuta davvero molto”.