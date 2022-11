Klopp: “Contro il Tottenham partita difficile come una di Champions League“

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Kloop, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tottenham del rivale Antonio Conte: “Non è mai un buon momento per affrontare il Tottenham. Non ho contato la differenza di punti ma sarà difficile. Sono ben organizzati in difesa e fortissimi in contropiede. Ultimamente hanno segnato gol negli ultimi minuti, siamo preparati ad affrontare avversario sicuro e forte. Sarà una partita difficile, come una partita di Champions League. È così che dobbiamo prepararla”.

Foto: Twitter Liverpool