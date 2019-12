Klopp: “Contro il Salisburgo sarà una finale, non giocheremo per il pareggio”

Tutto pronto per l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Questa sera conosceremo le sorti di Inter e Napoli. Il destino dei partenopei è legato anche al risultato di Salisburgo-Liverpool. L’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, ha confermato la voglia di vincere in Austria, nonostante agli inglesi potrebbe bastare anche un pareggio: “Subito dopo la partita col Napoli siamo stati consapevoli che il match col RB Salisburgo sarebbe stato una finale. Dobbiamo prepararci al meglio, perché c’è ancora tanto lavoro da fare per qualificarci. Servirà mostrare la nostra forza contro una squadra che ha la vittoria come unico obiettivo e anche come unica speranza. Non andremo quindi in campo per un punto, proveremo a ottenere il miglior risultato possibile con tutto quello che abbiamo a disposizione“, ha ammesso in conferenza stampa.

Foto: Twitter Liverpool