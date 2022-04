Klopp: “Contro il Manchester City non sarà decisiva. È una bella rivalità, hanno una costanza pazzesca”

Domenica pomeriggio andrà in scena una delle partite più importanti della stagione di Premier League, con Manchester City e Liverpool che si affronteranno partendo con un solo punto di divario in classifica. Parlando in conferenza stampa, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha affermato: “Non posso decidere cosa pensa la gente, ma possiamo solo valutare i possibili risultati: se vinciamo siamo avanti di due punti e certamente non sarebbe chiuso il discorso. Se perdiamo siamo indietro di quattro punti, e nessuno penserebbe la stessa cosa in casa City. Se pareggiamo, restiamo un punto dietro: questo è tutto. Non può essere già decisiva”.

Klopp parla della rivalità con il City, cresciuta negli ultimi anni: “La rivalità con loro è bella. La costanza che entrambe le squadre hanno mostrato nell’ultimo periodo è assolutamente pazzesca. Nel nostro anno migliore eravamo leggermente avanti ed infatti abbiamo vinto il campionato, poi ci sono state stagioni in cui abbiamo avuto dei problemi e infatti il divario è nuovamente cresciuto a loro favore”.

Foto: Twitter Liverpool