Klopp contro il calendario: “Senza vacanze per i giocatori è difficile”

Intervistato dal Daily Star, Jurgen Klopp ha criticato il calendario di tutte le competizioni calcistiche, sottolineando la mancanza di pause che potrebbero danneggiare i suoi giocatori. Il tutto in un anno che vedrà il Liverpool lottare per sette competizioni: Premier League, FA Cup, Coppa di Lega, Community Shield, Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club. “Sembra che io stia sempre a lamentermi – dice il tecnico tedesco – ma la realtà è questa. Nel lungo periodo è inaccettabile. Sembra che non si possa stare una settimana in tutto l’anno senza il calcio. E’ difficile per i giocatori avere vacanze. Devono avere pause, obbiamo riposarci. Prendiamo come esempio Mané. Con la Coppa d’Africa, la sua stagione è stata di 13 mesi! Chiedetegli quante vacanze ha avuto. Ha giocato ininterrottamente con noi e con il Seneal. E’ importante avere delle pause. Per Alisson, ad esempio, non sarebbe un problema avere due settimane di ferie, mentre per Mané, Salah e Firmino vedremo. Hanno bisogno di una vacanza, non posso chiedere loro di ricominciare a correre tre giorni dopo”.

Foto Twitter Liverpool