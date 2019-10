Klopp: “Continuiamo così, non vogliamo fermarci. Salah? Ha avuto un problema, ma nulla di grave”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dopo la vittoria contro il Tottenham ha parlato a per 2-1 a Sky Sports UK: “Mi è piaciuta tanto questa partita, abbiamo dato il meglio di noi. Non vogliamo fermarci. Abbiamo iniziato con un po’ di sfortuna ma poi difendendo bene e restando compatti abbiamo recuperato. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, che non ha perso la barra ed ha seguito il piano. Nonostante la prestazione di Gazzaniga che è stato incredibile. Non era facile contro questo Tottenham ma con la calma siamo riusciti a recuperare. Eccetto per gli ultimi minuti abbiamo avuto il controllo della gara. Manè è stato sensazionale nel guadagnare il rigore. Salah? Ha avuto un problema e per questo l’ho sostituito, ma non dovrebbe essere niente di grave”.

Foto: Liverpool Twitter